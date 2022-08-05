〈中磊法說〉上半年純益倍增 每股賺3.09元 寫歷史同期新高

中磊 (5388-TW) 今 (5) 日公布第二季財報並召開法說會，第二季稅後純益 4.52 億元，季增 38.2%、年增 173.9%，每股純益 1.79 元；上半年稅後純益 7.79 億元，年增 155.4%，每股純益 3.09 元，第二季、上半年皆寫下同期新高紀錄。

中磊第二季營收 152. 16 億元，季增 20.1%、年增 52.1%，毛利率 13.2%，季增 0.2 個百分點、年增 0.3 個百分點，營益率 3.7%，季增 0.7 個百分點、年增 1.8 個百分點，稅後純益 4.52 億元，季增 38.2%、年增 173.9%，每股純益 1.79 元。

中磊上半年營收 278.9 億元，年增 42.3%，毛利率 13.1%，較去年同期持平，營益率 3.4%，年增 1.5 個百分點，稅後純益 7.79 億元，年增 155.4%，每股純益 3.09 元。

中磊表示，儘管第二季面臨中國疫情封城逆風，營運、獲利仍維持成長，毛利率優於預期，稅後純益創下歷史新高。上半年毛利率則持平去年，不過營收、獲利規模成長超過 4 成，顯示公司營運持續成長，其中獲利成長匯兌利得是一大原因之一。

中磊表示，軟硬體整合、直攻電信商策略已奏效，今年開始豐收，且由於轉型策略成功， 中磊也將過去固網與行動匯流產品 (FM) 業務更改為電信營運商 (Service Provider)。

中磊上半年營收中，電信營運商 (Service Provider) 營收比重 53%、企業級 (Enterprise) 產品占比 21%、IoT 產品 11%、ODM 比重 15%，逐步轉型下，預計明年也將不會獨列 ODM 業務。

中磊表示，直攻電信商策略使目前市場訊息掌握上更準確，包含光纖、5G 成長潛力，過去商業模式使得資訊常常落後，如今則有助公司技術研發、提升生產管理效率。