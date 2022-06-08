中磊董座王伯元榮退 總座王煒接任

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (8) 日召開董事會，通過董事長王伯元光榮卸任，轉任為榮譽董事長，新董座由現任總經理王煒轉任，技術長林斌則接任總經理職位。

王伯元表示，2000 年力邀王煒加入後，一同帶領中磊營運蒸蒸日上，今年業績也持續創新高，可望繳出很好的成績單，目前中磊已是年營收 10 億美元 (ADC) 的公司，期望未來成為數 10 億美元的大型企業。

如今中磊已三十而立，王伯元認為，階段性任務已完成，將交棒給王煒，希望除了護國神山台積電以外，中磊也能成為護國群山的一員，山山相映、脈脈相連。王煒表示，在中磊 20 餘年慶幸有願意授權的董事長王伯元，以及技術上好夥伴林斌的相助，共同帶領中磊成長。

王煒指出，2000 年中磊開始跨出單一產品，2008 年開始扎根生產能力，2018 年建立品牌，針對電信商銷售 (DA) 拓展市場，目前已有 8 成營收來自於直接客戶模式，這都要歸功於上層授權、核心夥伴合作的結果。

王煒表示，公司過去 20 年年化成長率達 20%，這主要是經營層講究速度，搶先整合軟硬體提高產品價值，並聚焦設計、製造的整合，提升市場反應速度，也將銷售端提高一個層面，直接以電信商為目標，擴大市場掌握度。