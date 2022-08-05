〈富采法說〉Q3營收估季減高個位數 VR新品開發中

富采 (3714-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望第三季，公司指出，由於消費性市場需求疲軟，第三季將較上一季高個位數衰退 (約 7-9%)，但 MiniLED 7-8 月需求可望回溫，另外也已接獲 MiniLED VR 新產品開發。

獲利方面，富采認為，第三季稼動率下降、毛利率將略減，但仍能保持獲利，富采也宣布，今年資本支出也將由 80 億元下調至 70 億元，不過，公司對 MicroLED 等成長動能看法仍不變。

富采旗下晶電董事長范進雍表示，隨著中國解封，7-8 月 MiniLED 需求已逐步回溫，第三季除了筆電與螢幕，AR/VR 也從過去 OLED 開始導入 MiniLED 背光，富采也已經開始取得開發案。

范進雍認為，目前 LCD 搭配 MiniLED 將成為 VR 產品新趨勢，其中臉書母公司 Meta (META-US) 新款高階 VR 將取名為 Quest Pro，據傳下半年將出貨 200 萬台，據悉該產品將取代以往 OLED 改採 MiniLED。

儘管消費性電子市場疲軟狀況將延續，但范進雍說，車用、感測、植物照明預計可望持平或較第二季成長，隨著車用長短料狀況舒緩，第三季車用可望有不錯成長。

隆達總經理唐修穆則表示，IT、TV 需求下滑影響隆達營運，不過，下半年也看好車用應用出貨，目前車用 MiniLED 已優先導入歐美車廠中控、儀表板，車用感測包含駕駛監控、輔助系統，與 3D 辨識，已逐步導入歐美、陸系車廠，預計第三季起車用產品需求將明顯成長。

晶成半導體施韋表示，第二季開始 MicroLED 新案挹注已成為晶成主要動能，目前 MicroLED 營收已追上 VCSEL 業務，比重達 3 成，與 VCSEL 雷射持平。

富采認為，目前 MicroLED 產能多數為晶成生產估應，先前公司宣布建立的 MicroLED 新產能，則供應給晶電使用，預計未來 Micro LED 產能分工中，晶成負責小尺寸 (AR/VR)，晶電負責大尺寸螢幕等產品。