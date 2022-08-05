Q3全球伺服器估季增5.2% 全年可望保持成長

伺服器市場近期出現雜音，研調機構 DIGITIMES Research 今 (5) 日表示，第二季伺服器出貨受中國封控、零組件短缺影響，將有部分遞延到本季出貨，預期第三季伺服器出貨仍將成長，估季增約 5.2%，第四季則將略為下滑，全年來看，今年伺服器出貨量可望突破 1800 萬台，年增近 6%。

DIGITIMES Research 分析師龔明德表示，第二季因中國採取嚴格封控措施，導致供應鏈受阻，加上 IC、零組件供應長短腳仍嚴峻，全球伺服器出貨量僅季增 3.3%，低於原先預期，預期第三季將有部分遞延訂單出貨，加上美系大型資料中心 (CSP)、品牌業者因雲端服務、中大型企業客戶需求支撐，出貨並不看淡。

龔明德進一步指出，雖然第二季有零組件長短料問題、封控影響，但觀察台廠中，包含緯穎 (6669-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等受惠北美資料中心客戶採購量增加，加上擴大布局台灣、美國、墨西哥等非中國生產基地，三家代工廠第二季出貨量季增幅均達於 1 成，優於市場平均。

展望第三季，龔明德預期，隨著雲端及企業需求增長、IC 供給長短料緩解，加上前一季出貨遞延效應，全球伺服器出貨將維持成長力道，不過中系伺服器業者出貨表現將因疫情影響經濟成長放緩，加上中國當局對大型資料中心採較嚴格的網路安全監管措施，使拉貨速度減緩。

隨著全球經濟放緩，加上伺服器 ODM 廠 IC、零組件庫存持續墊高，DIGITIMES Research 預期，第四季全球伺服器出貨將季減近 1 成，但整體而言，今年下半年出貨量仍將優於上半年，全年出貨可望突破 1800 萬台，成長近 6%。