〈台股盤中〉半導體領軍衝破14900點 拚周K連五紅

台海局勢緊張，金管會擬祭限空令穩住市場，台股今 (5) 日滿血復活，半導體三雄領軍點火，IC 設計、網通等電子族群上攻，貨櫃航運、金融族群撐腰穩盤，指數開高大漲超過 260 點，衝破 14900 點關卡，拚周線連五紅，估量放大至 2000 億元。

電子權值股全面回神，台積電最高站上 512 元，大漲超過 2%，突破季線；聯發科也上漲近 4%；聯電 7 月營收持續攀高，連十個月創高，股價持續走揚，上漲逾 2%，日月光投控、鴻海、廣達、大立光、研華等也站穩盤上。

半導體族群紅通通，聯鈞、新唐、智原拉出半根停板，采鈺、南亞科、台勝科、華邦電、通嘉、茂矽、矽力 - KY、光罩等都有 3-4% 漲幅。

高價股在 AES-KY 勁揚半根停板，台股重回五千金，力旺上漲逾 4%，信驊、旭隼等也有 2% 以上漲幅。

網通族群表現持續強悍，台林亮燈漲停，正基、台通、常珵、兆勁、宇智等大漲逾 5%，建漢、榮群、訊舟、仲琦等表現也不俗。

從傳產來看，紡織雙雄儒鴻第二季、上半年獲利創同期最佳，一度逼近漲停；聚陽也拉出逾半根停板；貨櫃航運三雄以長榮上漲近 4% 最多，陽明、萬海漲幅逾 2%，其他航運股台傳、遠雄港、宅配通、航空雙雄等都有 2-4% 漲幅。