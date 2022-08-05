半導體族群帶頭衝 台股大漲333點收15036點 重回萬五

台海局勢緊張，金管會擬祭限空令，台股今 (5) 日電金傳產權值股全面飛揚，由 IC 設計、晶圓代工與矽晶圓等半導體族群強勢反彈領軍，航海王帶量助攻，指數開高走高，終場大漲 333.84 點，收在 15036.04 點，重回萬五大關並衝破五日線，成交值 2027.76 億元，周 K 連五紅。

櫃買指數終場上漲 4.19 點或 2.35%，收在 182.37 點，成交值 587.9 億元，衝破五日線、月線。上市櫃成交值合計 2615.66 億元。

觀察電子權值股表現，台積電跳空開高，勁揚超過 3%，收 516 元，重回所有短均線之上；聯發科也回神強彈漲近半根停板，收 717 元。其他電子權值股方面，聯電跟進台積電，大漲超過半根停板，南亞科、南電同漲逾 4%，研華、欣興、大立光漲幅都超過 2%。

在聯發科登高一呼下，IC 設計族群表現火熱，九暘狂飆漲停，普誠、智原、新唐、連宇大漲超過 5%，力旺、佑華、安國、威盛、驊訊等多檔個股漲幅超過 4%。

航運族群一片紅通通，遠雄港、長榮同步大漲逾 5%，萬海、陽明、台船也漲逾 3%；航空雙雄長榮航、華航同勁揚超過 3%。

在譜瑞 - KY 昨 (4) 日跳水跌停後，千金股僅剩 4 檔，不過今日 AES-KY 大漲 5% 帶動下，台股重回五千金。高價股表現同樣亮眼，耕興飆漲 8%，信驊、神準、緯穎、玉晶光、儒鴻、環球晶、台勝科、創意、神準、亞德客 - KY、中租 - KY 等多檔高價股，同步大漲超過半根停板。

