權值股救駕台股驚守月線 證交所喊話：有基本面支撐

雖有中共軍演威脅，但台股今 (4) 日在權值股支撐下驚險守住月線，收在 14702 點，惟觀望氛圍未散交易量仍不到 2000 億元，證交所表示，台股近期波動與國際情勢、企業庫存調整有關，但上市公司仍有基本面支撐，呼籲投資人理性面對。

不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中國今天起在台灣周邊舉行實彈軍演，台海情勢緊繃影響股市走勢，台股今天在權值股支撐下，終場僅小跌 74 點守住 14700 點關卡。

證交所說，台股近期受國際經濟情勢、企業庫存調整及地緣政治風險等不確定因素所影響，進而影響市場信心，但上市公司體質相對穩健，加上近年來公司治理持續提升，呼籲投資人應審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。

證交所指出，雖有通膨、疫情及供應鏈衝擊，但上市公司今年前 6 月營收仍較去年同期增加 10.6%，加上上市公司配息意願高，6 月台股殖利率高達 4.93%, 在全球名列前段班。

證交所認為，中長期投資應關注基本面，並理性分析相關情勢，證交所也將持續籌辦主題式業績發表會及財務業務說明會，確保上市公司能即時公布相關重大訊息。

另外，證交所也將密切關注國際局勢對市場之影響，只要股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策, 採取相關穩定措施。