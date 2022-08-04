台股在亞股中獨垂淚 金管會「限空令」備戰

台股今 (4) 日受到中國大陸解放軍在台海周邊軍演衝擊，震盪劇烈，最低一度遭摜壓至 14545.69 點，雖然終場下跌 74.82 點、跌幅 0.5%，但在亞股一片反彈中，表現最弱；對此，金管會表示，會持續關注國內外政經變化，雖然目前尚無召開股、期市會議的計畫，但仍將審酌國內外情勢，適時推出相關措施，包含限制放空等。

據金管會統計，台股今日下跌 0.5%，其他股市包括：上海股市上漲 0.05%、港股上漲 1.46%、日股漲 0.61%、韓國漲 0.41%、新加坡股市漲 0.36%，顯示台股在亞股中唯一下跌，證期局副局長張子敏強調「今天只是小跌」。

張子敏進一步指出，今年以來截至昨天為止，台股下跌 18.89%，韓國 - 17.34%、深圳 - 19.35%、美國那斯達克 - 19.03%、香港 15.52%、可以看出台股跌幅在國際上表現還算中間。

張子敏說，軍演短期對投資人造成部份影響，但呼籲投資人中長期關注股市終會回歸基本面，金管會會注意總體經濟、外資匯出入動向等，必要時會採相關穩定措施。

至於金管會可以採行的措施為何，張子敏表示，因應國際市場重大議題對台股的影響，金管會主要是先採行資訊充分公開，以利外界掌握市場動態及上市櫃的狀況，相關措施包括：一、請上市櫃評估情勢變化對財業務影響，即時發布重大訊息、辦理主題業績發表會；二、請上市櫃公司適時評估實施庫藏股時機；三、未來將持續評估市場交易狀況，不排除會推出限制放空等措施。

張子敏進一步指出，為保障台股股東權益，金管會目前已在 7/14 提醒上市櫃公司實施庫藏股、7/15 放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，也已經請證交所、櫃買中心持續注意中國打壓措施對上市櫃公司財業務的影響。

至於近期是否將召開股期市會議，張子敏表示，股期市會議會是採定期或不定期召開，但目前尚無召開股期市會議的打算。