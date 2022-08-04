八大多空因素拔河 法人估台股Q3區間向下整理

台股驚險守住月線，施羅德投信認為，台股能否反轉除與俄烏戰爭、聯準會貨幣政策有關外，下半年將面臨四大利多與四大利空，預估第 3 季指數可能為區間向下走勢。

其中四大利多部分，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文說，首先，台股的股價淨值比低，殖利率誘人，第二、外資今年以來賣超金額高於去年，可望出現回補；第三是原物料價格自高點下滑，通膨可望趨緩；第四、未來升息幅度可望收斂，有助台股止穩反彈。

至於四大風險則包括：美國經濟提前符合衰退定義，且企業陸續下調下半年獲利預估，明年經濟有持續衰退危機；中國疫情再起，局部封城可能性增加，讓供應鏈充滿不確定性；最後是歐洲經濟持續疲弱下仍決議升息，恐有金融風暴隱憂。

葉獻文表示，受烏俄戰爭、中國封城等利空事件影響，導致通膨居高不下，在主要國家央行紛紛採取激進貨幣緊縮政策下，引發資本市場大幅震盪，台股一度跌破萬四關卡，但國安基金隨即宣布進場護盤後讓台股暫時止穩反彈。

葉獻文認為，台股目前股價淨值比僅約 1.78 倍，略低於 5 年平均，顯示台股估值已在相對低點位置，而平均殖利率高達 4% 以上，優於主要股市。

儘管外資今年以來賣超上市櫃股票金額將近 1 兆元，高於去年賣超金額，但若台灣經濟表現優於預期，外資亦將有可觀的回補潮。

此外，隨著國際油價、原物料價格皆已自高點回落，市場預期通膨高峰已過；且觀察世界貨櫃運價指數，今年以來已修正 25%，有望加速通膨趨緩。

但要注意的是，在升息、通膨利空未除的情況下仍需保守看待後市。其中美國聯準會激進升息，雖有達到平抑通膨的效果，但同時也帶來經濟陷入衰退的苦果，進而可能造成企業裁員、失業率提高，連帶導致消費力下滑，企業獲利衰退，將對股市造成負面影響。

在企業獲利部分，今年以來企業陸續下調獲利預估，甚至對後市提出悲觀看法，甚至預期 2023 年經濟將持續衰退，這些也已經反映在產業面，例如面板價格持續下探，PC、NB 與顯卡庫存攀升，必須殺價競爭，皆是科技股至今積弱不振的因素。

另外，中國清零政策讓供應鏈變得不穩定；以及歐洲經濟受烏俄戰爭影響持續疲軟，但在通膨壓力下不得不升息，恐使得體質較弱的國家面臨金融風暴再現的隱憂，成為新的歐債危機。