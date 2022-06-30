雖創辦人反對 電動卡車公司Nikola尋求股東支持發行新股

電動卡車新創公司 Nikola (NKLA-US) 周四 (30 日) 再次嘗試掃除股東的反對籌集新資金，其最主要的反對力量來自名譽掃地、現已離職的創辦人。

這家陷入困境的公司正尋求發行新股來籌集資金，但需獲股東批准。Nikola 於 6 月 1 日召開年度股東大會在創辦人兼前 CEO 兼董事長米爾頓 (Trevor Milton) 投票反對該提議後，突然宣布休會。

過去一個月，該公司一直在召集股東投票支持該提案，以克服米爾頓的「反對」票。最終投票結果將在美東時間周四中午重新召開股東大會時公布。

米爾頓仍然是 Nikola 的最大股東，擁有公司 11% 的股票，並透過他共同持有的投資工具控制大約 9% 的股份，使他有效控制總計約 9000 萬股股票。

截至 6 月 1 日，約有 9500 萬股反對增發股票提案。

Nikola 並不急需現金，但出售更多股票的彈性對其未來很重要。Nikola 在 5 月透過發行可轉換票據籌集了 2 億美元，截至 3 月 31 日，它擁有 3.85 億美元現金和另外 4.09 億美元 Tumim Stone Capital 的股權可用，手頭約當現金總額約為 10 億美元。

財務長布雷迪 (Kim Brady) 在 5 月時表示，透過出售可轉換票據，Nikola 手頭有足夠的現金為其營運提供至少一年的資金而無需額外加薪。但布雷迪當時表示，該公司每季消耗約 1.8 億美元，並且在今年稍後的計劃中納入了股票發行。

該提案的批准需要公司大多數流通股的「同意」票。截至 6 月 1 日會議當天，有 64% 的總票數贊成增發股票方案。但這 64% 僅占公司已發行股份的 42%，不足以推翻米爾頓的反對意見。

米爾頓於 2015 年創立這家電動重型卡車公司，賣空者興登堡研究公司指責他向投資人做出有關公司技術的虛假陳述後，於 2020 年 9 月離開 Nikola。聯邦大陪審團在 2021 年以 3 項欺詐罪起訴他，上周又增加了第 4 項罪名。他的審判定於 7 月開始。

聯邦檢察官指控米爾頓擬訂了一個精心策劃的計畫，透過謊報公司的技術、產品開發狀況以及未來可能的銷售前景，來提高 Nikola 的股價以謀取私利。