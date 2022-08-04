統一超Q2獲利年增近40% EPS 2.36元 寫5季新高

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (4) 日公布第二季財報，單季稅後純益 24.52 億元，季增 12.97%、年增 38.65%，每股純益達 2.36 元，回升至 5 個季度來高點。

統一超第二季合併營收 711.31 億元，季增 5.12%，年增 11.85%，營業毛利 235.59 億元，季增 2.88%，年增 11.49%，毛利率 33.12%，季減 0.72 個分點，年減 0.11 個百分點，營業利益 29.91 億元，季減 3.72%，年增 43.84%，營益率 4.2%，季減 0.39 個百分點，年減 0.19 個百分點，稅後純益 24.52 億元，季增 12.97%，年增 38.65%，每股純益 2.36 元。統一超指出，第二季已恢復疫情前的獲利水準。

統一超上半年合併營收 1387.98 億元，年增 7.89%，營業毛利 464.58 億元，年增 7.26%，毛利率 33.47%，年減 0.2 個百分點，營業利益 60.97 億元，年增 16.43%，營益率 4.39%，年增 0.32 個百分點，稅後純益 46.22 億元，年增 3.22%，每股純益 4.45 元。

統一超說明，上半年台灣 7-ELEVEN 積極展店，掌握換季、節令預購、網購和外送等商機，帶動鮮食、CITY 飲品、寄取件代收服務等業績皆有 10% 以上成長。

轉投資方面，以菲律賓 7-ELEVEN 表現更亮眼，在疫情趨緩後，營收和獲利大幅提升。

就本業來看，7-ELEVEN 會員數已達近 1500 萬名，上半年活躍度以雙位數穩定成長，而 CITY 系列飲品深耕經營精品咖啡，CITYPRIMA 已達 5100 店，是本土最大連鎖咖啡品牌。

展望後市，進入第三季超商傳統旺季，統一超樂觀看待，隨著統一企業集團亞洲第 1 萬家 7-ELEVEN 開幕和全門市歡慶活動開跑，將再展強勁暢旺態勢。