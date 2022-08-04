宏碁Q2每股純益0.58元近八季低點 上半年EPS 1.32元

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日公布第二季財報，受整體大環境變化，單季營運三率三降，純益 17.24 億元，季減 22.83%、年減 40.47%，每股純益 0.58 元，為近八季低點，累計今年上半年純益 39.58 億元，年減 29.8%，每股賺 1.32 元。

宏碁第二季營收 723.22 億元，季減 7.73%、年減 9.35%，毛利率 11.06%，季減 0.23 個百分點、年減 0.95 個百分點，營益率 3.01%，季減 0.71 個百分點、年減 1.98 個百分點，稅後純益 17.24 億元，季減 22.83%、年減 40.47%，淨利率 2.38%，季減 0.47 個百分點、年減 1.25 個百分點，每股純益 0.58 元。

累計宏碁上半年營收達 1507 億元，年減 0.4%，毛利率 11.18%、年減 0.64 個百分點，營益率 3.38%，年減 1.11 個百分點，稅後純益 39.58 億元，年減 29.8%，淨利率 2.63%，年減 1.1 個百分點，每股純益 1.32 元。

宏碁表示，今年首季開始即專注強化供應鏈管理、產品銷售，至第二季末庫存價值為新台幣 634.42 億元，較首季略為減少，雖然整體市場動能下滑，但包含 Vero 環保、裸視 3D 立體 SpatialLabs 等產品線均表現不俗，而第二季來自非個人電腦及顯示器事業營收占比約 21.1%，較去年同期約 16.2%，大增 4.9 個百分點。

展望下半年，宏碁預期，個人電腦事業營收將較去年同期下滑，但預期多重事業成長引擎的策略將持續發酵，其中，旗下宏碁資訊 (6811-TW) 預計本月正式上櫃，宏碁遊戲 (6908-TW) 則預計第三季送件申請興櫃。