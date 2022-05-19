美股急瀉逾千點 港股20,000點大關失守 「股王」騰訊重挫逾8%

香港恒生指數周四（19 日）早盤賣壓出籠，20,000 點大關失守，恒生科技指數重挫逾 4%，港股「股王」騰訊股價更重摔逾 8%，原因是美股周三收盤狂瀉上千點，引發投資人避險意識升高。

恒生指數周四早盤重挫 3.39% 至 19,943.66 點，恒生科技指數大跌 4.66%，騰訊股價驟跌 8.32%。

美股道瓊指數周三收盤暴跌 1,164.52 點，標普 500 指數也大跌 4.04%，均寫下 2020 年 6 月以來最大單日跌幅。那斯達克中國金龍指數的跌幅也達到 2.51%。

投資人考量聯準會（Fed）可能會實施更激進的緊縮政策。Fed 主席鮑爾在周二表示，將持續升息，直到證據顯示通膨回落，這是他迄今為止最鷹派的言論之一。

騰訊之所以賣壓湧現，原因是騰訊周三發布的財報顯示，第 1 季營業利益年減 34% 至人民幣 372 億元，淨利更銳減 51% 至 234 億元，遠不如分析師原估的 296.71 億元。

中國國務院總理李克強周三在雲南主持「穩成長穩市場主體保就業座談會」，並表示 3 月以來經濟下行壓力進一步加重，特別是 4 月，但政府仍有政策空間因應新挑戰。儘管李克強做出這番宣示，但仍不足以壓制賣壓。