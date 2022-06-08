仁寶醫療再下一城 攜奇美導入心血管造影AI系統

代工大廠仁寶 (2324-TW) 積極布局智慧醫療領域商機，今 (8) 日宣布已與奇美財團法人奇美醫院簽訂合作備忘錄，將把雙方共同合作研發的心臟血管造影病徵自動標註與判讀系統，導入奇美醫院進行三年試營運，提供臨床心臟科醫師新使用工具。

仁寶表示，該系統針對冠狀動脈阻塞診斷，透過心導管檢查或電腦斷層冠狀動脈血管攝影，可清晰看出血管是否阻塞，目前已完成應用在心臟血管造影的 AI 圈選標註系統，將有助臨床醫師加速病徵判讀，目前病徵標註的準確率可接近 90%，後續將可提供心臟科醫師規劃後續手術治療之方案。

仁寶總經理翁宗斌表示，近年積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，以拼圖方式從智慧照護延伸到智慧醫療，並在醫療物聯網、移動式超音波、AI 輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩的成果，除硬體技術投資外，同時朝軟體與服務發展。

翁宗斌指出，目前全台日照中心軟體約有 7 成是由仁寶開發，未來希望進一步運用 AI 輔助醫生診斷，讓軟體方案成為仁寶未來成長引擎，仁寶資深副總沈俊德也預期，台灣下一個經濟發展奇蹟將來自資通訊 (ICT) 產業與醫界的合作，目前仁寶除已投入診所經營外，未來也不排除結盟醫院，加速智慧醫材應用推廣。

另一方面，台南市政府與日本元氣集團所屬子公司台灣元氣村長照社團法人昨 (7) 日也進行簽約合作，並藉力仁寶共同建構多元長照中心，以醫療、長照、教育為核心，導入日式精緻照護手法、仁寶智慧科技應用，深入鄉里照顧長輩，也是仁寶智慧照護的新布局。