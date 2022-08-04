益張上半年賺超越去年全年 EPS 4.21元 Q3需求放緩

全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (4) 日公布財報，第二季稅後純益 7905 萬元，季增 27.48%，年增 1.68 倍，每股純益 2.36 元，上半年稅後純益 1.41 億元，年增 1.35 倍，每股純益 4.21 元，上半年獲利已超越 2021 年全年。展望第三季，益張指出，客戶也開始有調節庫存導致需求放緩的壓力。

益張第二季營收 4.88 億元，毛利率 19.9%，季增 4.01 個百分點，年增 2.4 個百分點，稅後純益 7905 萬元，季增 27.48%，年增 1.68 倍，單季每股純益 2.36 元。

益張上半年營收 9.85 億元，毛利率 17.9%，年減 1.01 個百分點，上半年稅後純益 1.41 億元，年增 1.35 倍，每股純益 4.21 元。

益張指出，第二季受惠新台幣匯率貶值及與客戶協調漲價等因素，雖然原物料成本仍處於高檔，但公司採行適當的原物料備料政策，因此毛利率提升回到正常水準。

益張指出，北美客戶需求暢旺，營收維持高檔，本業獲利呈現成長態勢，業外收益則受惠新台幣貶值，上半年有較大的匯兌收益，因此上半年本業及業外獲利皆美。

益張指出，第三季是公司傳統營運淡季，目前也感受到客戶調整庫存需求放緩，但在原物料成本下跌及新台幣匯率維持有利狀況，毛利率應仍有機會維持高檔，益張也將利用此期間調整準備客戶需求，等待下一季營運旺季到來。