〈英業達攻車電〉Q3仍是全年最旺 今年維持成長目標

下半年電子產業雜音不斷，代工廠英業達董事長卓桐華今 (4) 日出席活動表示，電子業景氣確實稍微差一點，但英業達產品受影響較小、客戶表現也不錯，加上第二季有封控影響，認為第三季還是今年最旺一季，今年包含筆電、伺服器、車載等都將成長，全年營收可望優於去年。

市場近期傳出下半年不僅消費性筆電機種砍單，部分商用機種訂單也下修，卓桐華表示，確實有些客戶砍單，但英業達的客戶沒有，依目前來看，下半年客戶訂單展望沒有特別調整，與年初預測差不多，全年保持成長方向不變。

卓桐華說，下半年商用筆電、伺服器需求平穩，仍可維持一點成長，但幅度不大。

卓桐華指出，下半年伺服器成長動能仍來自 CSP 客戶，企業端相對放緩，隨著墨西哥新廠產能挹注下，認為今年雙位數成長趨勢不變，至於新產品，上游晶片廠確實有一點遞延，但影響頂多一季。

產能布局上，卓桐華認為，供應鏈調整趨勢不變，英業達在墨西哥、越南、馬來西亞、捷克廠持續擴充中，但既有中國廠產出也不會減少，主要因應客戶需求、分散產能，據了解，英業達墨西哥伺服器新廠 SMT 產線將在 8、9 月到位，年底隨後端產能搬遷完畢後，將可望挹注營運成長，至於擴大投資越南，則是旗下英華達因應音響新客戶需求。

外界也關注英業達新事業布局進度，卓桐華說，營收比重仍低，預期還要 1-2 年才會有顯著成長，主要鎖定車電、5G 領域，車電方面與恩智浦 (NXPI-US) 擴大合作，5G 則主攻專網、工廠自動化，也會與英特爾 (INTC-US) 等強化合作，據了解，目前新事業占比約落在 1-5%