〈仁寶股東會〉啟動兩大BOT案 不排除再擴越南廠

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長許勝雄表示，仁寶今年啟動兩大 BOT 案，分別是北士科園區集團總部新建、新北市瑞芳礦工醫院 BOT 等，海外布局上，總經理翁宗斌透露，目前越南二廠已使用逾 50%，預期最快今年底、明年初就會滿載，規劃 7 月再赴當地覓地擴廠。

翁宗斌說，越南廠規劃再擴，主要是因應客戶需求、新智慧裝置產品規劃，7 月將親赴當地評估擴產事宜。

近期傳出美國將鬆綁對中關稅，是否影響仁寶擴產腳步，翁宗斌說，過去是美中貿易戰驅使品牌廠希望擴大海外生產布局，不過經過疫情影響，尤其中國上海、昆山封控 1-2 個月時間無法出貨，也成為廠商擴大海外布局的關鍵原因之一。

因應全球布局發展，許勝雄說，金仁寶集團早在 1988 年就開始全球布局，目前在全球 10 個國家擁有 58 座工廠，貿易戰爆發後，集團受影響程度較其他公司小，不過順應全球化、短鏈趨勢，未來將持續擴大東南亞、非中國生產基地產能。

另一方面，許勝雄表示，仁寶今年有兩大 BOT 案子將開始執行，包含將拿下新北市瑞芳礦工醫院 BOT 案，規劃重新建造一棟醫院，除服務當地外，也可望為集團醫療子公司提供智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、預防醫療等驗證場域空間。

仁寶去年也與集團公司康舒 (6282-TW) 共組公司，以約 81.99 億元，得標北士科園區土地，許勝雄說，預計 4 年內將完成興建 55 層樓高的集團總部大樓，並規劃近 7000 坪的綠地面積，以期達到環保生態的願景，翁宗斌也透露，除規劃集團總部進駐外，低樓層也將做為商場使用。

展望未來，翁宗斌說，仁寶發展方向除個人電腦本業外，智慧裝置也將利用數位化、自動化提高經營效率，同時擴大以 AI 為中心，近期就投資一家美國 AI 軟體公司 Beyond Limits，將可望扶植仁寶在邊緣運算、車電、智慧醫療等領域布局，創造另一個兆元級產業，並不排除透過併購加速布局腳步。