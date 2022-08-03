〈台股盤後〉政策護盤台積電急拉 量縮翻紅強守月線

美國眾議院議長斐洛西訪台，挑動美中台敏感神經，美股周二 (2 日) 全面收黑，台股今 (3) 日早盤一度回測月線支撐，市場量縮觀望，賣壓湧現，但尾盤在政府基金政策護盤承接下，權王台積電奮力急拉，電子權值股也跟進翻紅，指數終場驚喜收紅、上漲 29.79 點，收在 14777.02 點，成交量 1748.09 億元。

觀察電子權值股表現，台積電逆勢走強，一路處於盤上，尾盤急拉重回 500 元關卡，漲幅達 1.8%，重回十日線；聯發科在平盤上下震盪，尾盤同步收紅，小漲 0.44%；鴻海表現相對弱勢，一路在盤下游走，尾盤同樣爆量翻紅。

其他電子權值股方面，台達電漲幅超過 2%，日月光投控、大立光、華碩、南亞科上漲超過 1%，聯電、國巨、可成同步收紅。

IC 設計族群個股輪動，點晶大漲近半根停板，沛亨、譜瑞 - KY、金麗科勁揚 2%，原相、敦泰、通泰均站穩盤上。

鋼鐵族群歷經連兩日逆勢強漲，今日股價回落修正，聚亨、威致大跌超過半根停板，佳大、第一銅、新光鋼、燁輝、新鋼、建錩跌幅都超過 3%。

法人指出，台股今日多空交戰，買盤大舉縮手，但政策宣示護盤力量仍在，指數月線暫時有撐，預估短線走勢仍偏震盪。

