〈焦點股〉台積電股價持穩 晶圓代工族群逆勢走揚

台積電 (2330-TW) 今 (3) 日股價回穩，盤中漲逾 1%，激勵晶圓代工族群走揚，茂矽 (2342-TW) 受惠漲價效益及稼動率滿載，上半年獲利創近 12 年同期新高，在明 (4) 日除息前夕，茂矽放量大漲逾 9%，衝上 39.6 元，攀逾 1 個月新高；世界 (5347-TW) 第三季展望保守，遭多家外資調降目標價，但股價逆勢翻紅，上漲近 5%。

茂矽第二季雙率雙升，稅後純益 1.68 億元，季增 26.46%、年增 6.09 倍，每股純益 1.08 元，雙創近 7 季高點；上半年在業外挹注下，稅後純益 3.01 億元、年增 3.48 倍，創近 12 年同期高點，每股純益 1.93 元，寫近 26 年來同期新高。展望第三季，茂矽仍看好車用半導體需求暢旺，可望維持產能滿載。

茂矽今天早盤強漲 9.7%，衝上 39.6 元，創 6 月底以來新高，股價表現優於大盤，盤中漲勢收斂，成交量明顯增加。

世界先進昨天召開法說，由於終端市場需求降低，客戶積極調整庫存，第三季產能利用率將下滑至 81-83%，營收估下滑約 13-15%，雙率也將同步衰退，預估庫存修正影響將延續至明年上半年。世界也釋出動態檢討資本支出計畫，今年資本支出估約 230 億元，較前次法說預估值下修約 4%。

美系及日系外資出具最新報告，維持世界「中立」評等，但分別調降目標價至 75、70 元。不過，世界今天開低走高，早盤一度下挫 3%，隨即吸引買盤進駐，股價翻紅重返 70 元之上，最高來到 71.6 元，漲幅達 4.9%。