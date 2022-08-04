〈超眾展望〉雲端伺服器需求增+缺料緩 下半年營收較去年成長

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 表示，隨著 IC 缺料狀況緩解，加上雲端伺服器需求強勁，陸續增加新客戶，既有客戶也推出新機種，將挹注下半年營收顯著成長，並可優於去年同期。

超眾新業務持續擴大，尤其遊戲娛樂等其他領域，營收比重逐步攀升，第二季已來到 21%。公司指出，去年其他產品供不應求，主因就是受到缺料影響，不過今年第二季後缺料舒緩，客戶拉貨力道恢復，加上整體需求不減，預期動能將延續至年底。

伺服器方面，超眾表示，目前出貨以品牌、雲端為主，比重約 7:3，其中，雲端伺服器市場持續成長，需求遠高於品牌，除了既有客戶推出新機款，也陸續增加新客戶，雲端伺服器也將成為未來 2-3 年成長動能。

至於筆電、桌機部分，超眾指出，雖然市場雜音多，不過公司以商業機種比較較高，包括電競、商務型、超薄型筆電等，今年下半年出貨量沒有太大變化、持穩看待，目前較擔心明年上半年的需求。

法人預期，超眾在遊戲娛樂等其他類產品持續出貨，以及雲端伺服器需求強勁，下半年營收有望優於上半年與去年同期。

超眾第二季營收 28.43 億元，季增 21%、年增 22%；營收比重方面，NB 占 33%、伺服器占 16%、網通占 21%、手機占 2%、其他占 21%。