尼得科超眾將開發非銅合金散熱品 目標導入車用領域

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 營業報告書出爐，董事長永井淳一表示，將運用銅熱板產品技術經驗，朝非銅合金技術研發，目標運用在車用與電力電子散熱方案，並期望新材料能克服物理瓶頸，達到超薄型厚度 0.3mm 以下。

永井淳一指出，電競筆電 (Gaming NB) 超頻散熱模組、運動攝影機 (Action Camera) 輕薄型熱板元件、高密度高運算性能 (HPC) 工作站級伺服器散熱模組，與自動輔導駕駛系統 (ADAS) 液冷板散熱方案等均已開發量產。

另外，銅熱板產品中，無論是超薄型熱板或大功率型熱板產品，技術皆已成熟，並且獲得全球主要手機與網通客戶認同，並順利導入市場；超眾也以此經驗為基礎，再朝非銅合金技術研發，目標運用於條件更嚴苛的車用與電力電子散熱方案，該需求散熱率更高、強度更強、重量更輕。

永井淳一強調，新材料導入將以銅製程為根據，再延伸新設備與新製程技術，精進關鍵的焊接以及真空技術，克服不同材質的設計與製造等物理瓶頸，期待達成如超薄型厚度 0.3mm 以下、大功率型耐壓 300 磅以上的不同運用特有需求解熱方案。

至於產品策略方面，永井淳一表示，隨著行業技術創新和散熱領域市場應用不斷擴展，將持續專注於產品性能提升，滿足多元散熱應用的總體趨勢，特別在人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、雲端 (Cloud)、5G、高效能運算 (HPC)、智慧家電、遊戲電競、元宇宙 (Metaverse) 與車用 (EV) 散熱等應用。