無懼市場雜音 雙鴻董座6月再加碼近百張自家持股

散熱產業雜音不斷，包括筆電等消費性產品需求放緩、顯卡市況不佳、伺服器上市時程也有雜音，不過雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申對產業長期展望樂觀，看好後市營運，6 月加碼自家股票，增持 99 張。

據公開資訊觀測站資料顯示，林育申今年上半年就加碼 126 張自家持股，6 月增持 99 張，以 6 月平均股價 178.4 元來算，斥資 1766 萬元，另外 4 月也增持 27 張。

雙鴻今年以來遭受許多不利因素衝擊，包括散熱系統產品上游原物料銅、鋁、鎳價格飆漲，疫情導致中國昆山封城、產線停擺，Intel 新伺服器平台 Eagle stream 延遲推出等，加上大盤重挫衝擊、股價疲軟。

展望下半年，雙鴻看好，VGA 將有新產品推出，為營收主要成長動能，加上多使用 VC(熱板)，整體 ASP 提升約 30%，此外，若輝達 (NVDA-US) 順利在 8 月底發表新一代顯卡，預期會有新一波拉貨潮，估第三季營收至少季增 3 成，突破 40 億元。

雙鴻 6 月營收受惠美系客戶新機開始拉貨、VGA 恢復出貨動能，月營收 12.56 億元，月增 15.48%、年增 26.04%；第二季營收 33.07 億元、上半年 70.91 億元，三項均寫同期新高。