先別管裴洛西了 台股基本面救援 資金流進這一些族群

美國眾議院長裴洛西旋風訪台，造成台股量縮震盪，昨 (3) 日大盤成交量合計盤後共 1777 億元，也創近一個月的新低量能，摩爾投顧張貽程分析師認為，目前大型電金權值股有國安基金護盤，台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 等頻拉尾盤，可望讓指數撐在月線之上，不過中小型個股，優先用基本面說話，才有機會在量能回升的過程中，吸引資金讓買盤增溫。

連接器大廠信邦 (3023-TW) 公告 7 月營收 26.55 億元，月增 + 3.9%、年增 + 20%；累計前 7 月營收 171.2 億元，年增 16.5%，單月及累計營收續創新高紀錄。基於公司優秀且穩定的營收表現，今年股價格外抗跌、呈現橫盤波浪走勢，與大盤一路走低的走勢截然不同，外資法人連 5 個月加碼買超，展望好、營收佳之下，資金買盤找尋拉回時刻切入點。

半導體測試介面廠中華精測 (6510-TW) 公告 7 月營收 3.36 億元，月減 - 18.86%，是近 4 個月低點，但是日前法說會公布 Q2 稅後淨利達 2.5 億元，EPS 達 7.65 元，創歷年同期新高，公司認為消費性電子市場需求放緩，但 HPC 高速運算相關產品進入出貨旺季，Q3 營運預期優於 Q2，營收全年逐季成長、成長達雙位數目標不變，激勵股價昨 (3) 日漲停板，萬綠叢中一點紅，外資由賣轉買、股價谷底翻揚，可留意法人買盤延續性。

觀光航空股長榮航空 (2618-TW) 公告 Q2 營收 333.31 億元，年增 + 38%，Q2 淨利 19.88 億元，單季 EPS 為賺 0.34 元，上半年 EPS 合計賺 0.98 元。今年上半年受惠全球邊境政策鬆綁，客運部分的運量成長 + 17.5%，展望下半年，市場期待台灣出入境與大幅度的觀光解封政策出爐，可望帶動更熱絡的客運量。股價這三天連日拉回，除了兩岸緊張的情勢外，棄息也是賣壓之一，除息後的走勢更重要，留意危機入市的低接買盤。

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【張貽程分析師－外資超錢線】

法人經歷：前外資花旗操盤室交易員、前外資巴克萊香港交易員

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