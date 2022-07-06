美系新機拉貨 雙鴻6月營收雙增 Q2、上半年登同期高

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 受惠美系客戶新機開始拉貨、VGA 恢復出貨動能，6 月營收 12.56 億元，月增 15.48%、年增 26.04%；第二季營收 33.07 億元、上半年 70.91 億元，三項均寫同期新高。

雙鴻第二季營收 33.07 億元，季減 12.65%、年增 10.49%；上半年營收 70.91 億元，年增 10.71%。

雙鴻表示，由於美系客戶受到中國封控影響，5 月未全面性復工，隨著供應鏈逐步恢復，加上新機即將上市、重啟拉貨，此外，VGA 出貨狀況也比預期好，均帶動營運回升。

展望下半年，雙鴻看好，VGA 將有新產品推出，為營收主要成長動能，加上多使用 VC(熱板)，整體 ASP 提升約 30%，此外，若輝達 (NVDA-US) 順利在 8 月底發表新一代顯卡，預期會有新一波拉貨潮，估第三季營收至少季增 3 成，突破 40 億元。

伺服器方面，雙鴻重申，儘管 Intel(INTC-US) 新伺服器平台可能延至第四季推出，不過 AMD(AMD-US) 會藉此追趕上，整體伺服器市場影響不大，另外，伺服器 ASP 將大幅提升 40-50%，有望帶動伺服器下半年業績年增 40%，明年再成長。