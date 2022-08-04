記憶體需求降 今年6月全球晶片銷售額首度較前月衰退

研調機構 IC Insights 最新報告指出，通常每年 6 月，全球晶片銷售額月增幅均達 7-9% 或雙位數，而今年 6 月為歷年以來，首度較前一月衰退，主要受記憶體晶片銷售驟降影響。

IC Insights 指出，由於 6 月是每季最後一個月，且工作天數達五周，加上 OEM 廠大多在 6 月進行採購備料，以因應返校行情與年底的假期銷售旺季，使過去每年 6 月晶片銷售額均較前月成長。

IC Insights 表示，今年 6 月晶片銷售額下滑，主要受記憶體晶片銷量驟降影響，由於 4、5 月業績成長與 6 月衰退抵消，三星、SK 海力士與美光第二季業績未出現下滑。

不過，美光已預估第三季營收下滑 17%，三星與 SK 海力士雖未提供第三季財測，但 IC Insights 預期，合理推論兩家韓廠展望與美光相似。

IC Insights 表示，第二、三季通常是半導體晶片銷售旺季，1984 年以來，第二季銷售額平均季增幅達 4.2%，第三季則是 6.1%，但今年第二季則是持平表現；根據 IC Insights 預估，第三、四季晶片銷售額也可能低於長期平均成長率。

IC Insights 指出，今年晶片市場銷售疲軟主要受通膨升溫、供應鏈面臨不確定性，及供應商與 OEM 廠去化晶片庫存影響，導致消費性 PC、中低階智慧型手機、電視、遊戲機等需求放緩。