晶片荒下半年難改善 BMW下調全年交車量預期

德國豪車業者 BMW 周三（3 日）下調全年交車量預期，並警告下半年將出現劇烈波動，同時指出歐洲的能源和全球晶片供應是公司是否能實現全年獲利目標的兩項關鍵因素。

BMW 預估，全年交車量將「略低於」去年的 252 萬輛記錄高點，而此前該公司預估交車量將與去年「持平」。下調交車預期的主因由於中國的防疫措施限制晶片供應，BMW 預料今年下半年這種情況不會「顯著」改善，而先前則以為下半年會有所緩和。

BMW 還表示，下半年的原物料和能源支出會增加，尤其是天然氣供應減少，這將造成原料和製造成本進一步增加。

此外，在全球經濟前景不斷惡化、通膨達到創紀錄水準的背景下，儘管汽車需求迄今仍居高不下，但 BMW 還是警告全球汽車市場前景已經「惡化」。

Bernstein 分析師 Daniel Roeska 表示，BMW 是首家「對需求發出謹慎訊號」的汽車製造商，這意味著儘管整個產業的產量都在提升，但如今的情緒仍在走弱。Stifel 分析師 Daniel Schwarz 則表示，BMW 的前景「相當令人失望」。

財報方面，BMW 由於第二季汽車交付量下降了近五分之一，稅前利潤下降 34.3% 至 39.3 億歐元，但仍然高於分析師估計的 31.3 億歐元。

同時，由於 BMW 中國合資企業首次與集團併表，帶動 BMW 上半年營收成長 19.1% 至 659.1 億歐元，但銷售成本在第二季有所增加。

展望未來，由於持續晶片荒而壓抑需求，BMW 目前訂單數量處在歷史最高點，然而該公司預估訂單量將在年底恢復正常，尤其是是歐洲市場。BMW 執行長 Oliver Zipse 受訪時稱，新訂單量將開始下滑，但未來幾個月依然滿手訂單。

BMW 財務長 Nicolas Peter 補充說，電動車型的需求尤其高，有望在年底實現電動車銷量翻倍目標，並預估在亞洲市場的強勁推動下，下半年總銷量將成長 5% 至 10%。