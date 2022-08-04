〈超眾展望〉車用布局瞄準森面向 最快年底前貢獻營運

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 布局車用領域有斬獲，包括 IGBT 散熱模組、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、電池散熱模組等進行測試中，其中，ADAS 進度最快已達量產程度，年底前可望貢獻營運，並初步規劃在越南廠生產。

日本電產 (Nidec) 入主超眾後，超眾在車用領域開始有大進展，公司表示，IGBT 散熱模組、ADAS、電池散熱模組都是車用相關散熱模組，並已測試產品多年，目前開發進程達成熟階段，預期最快下半年會到量產、出貨階段。

再者，日本電產積極布局電動車用驅動馬達市場，隨著電動車趨勢成形，電動車車用驅動馬達功率更高，散熱需求更強，市場成長可期，未來也會是雙方共同開發的方向。

超眾強調，台灣仍是研發中心，產品開發到一定階段後會開始規劃生產廠，其中，越南廠為新建置的廠區，較容易配置生產線與隨時擴充產能，因此初步規劃會在越南廠增設車用產線。

由於車用散熱模組需抵抗惡劣環境，產品多使用液體冷卻、銅、鋁等材質，而超眾運用銅熱板產品技術經驗，朝非銅合金等新材料技術研發，目標運用於條件更嚴苛的車用與電力電子散熱方案。

超眾進一步指出，新材料除了以銅製程為根據，再延伸新設備與新製程技術外，透過焊接以及真空技術，克服不同材質的設計與製造等物理瓶頸，期待達成如超薄型厚度 0.3mm 以下、大功率型耐壓 300 磅以上的解熱方案。