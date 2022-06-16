〈三星停購零組件〉雙鴻：營收比重低影響有限

市場傳出，南韓三星電子再下修下半年展望，並通知集團事業群向零組件供應商暫停採購，包括智慧型手機、電視、顯示器等，其中，台散熱廠雙鴻 (3324-TW) 為三星手機供應商之一，公司強調，該客戶營收比重僅 1-2% 且持續有拉貨，影響有限，且尚未收到客戶相關通知。

三星繼日前下修今年第二季產品出貨目標後，今日再傳出，下半年需求展望比預期更疲弱，並要求集團事業群盤點庫存，若庫存夠就不再向供應商拉貨，已要求供應商 7 月底前全面停止供貨。

雙鴻供應三星手機熱管與熱板，公司表示，這個月持續出貨產品給該客戶，尚未接到客戶停止供貨消息，且今年手機營收比重僅約 5%，其中，韓系客戶比重更只有 1-2%，受影響程度有限。

據了解，雙鴻去年受到疫情影響，手機業務受到衝擊、基期低，看好今年重新取得韓系客戶新機訂單後，營收貢獻有望優於去年，不過隨著產品單價下滑，手機毛利率已低於公司平均。

雙鴻今年主要營運成長動能來自伺服器，看好伺服器 ASP 將大幅提升 40-50%，加上新平台 CPU 瓦數來到 500-600 瓦，可解決高瓦數的散熱業者較少，市占擴大，預期今年下半年伺服器營收有望年增 40%，比重則從 17% 攀升至 20%。