遠東新攜統一超 擴大寶特瓶再製環保紗應用

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 今 (4) 日宣布，攜手統一超 (2912-TW) 及統奕包裝，將在北區 7-ELEVEN 門市推動寶特瓶回收計畫，將廢棄寶特瓶回收後，由遠東新抽取製成環保紗，擴大綠色經濟布局。

依照三方規劃，將由統奕包裝在北區 7-ELEVEN 門市建置回收機整合寶特瓶回收後，透過遠東新技術製成環保制服及其他商品回到 7-ELEVEN 門市，架構可持續發展的綠色永續生態圈。

遠東新近年也透過日本轉投資遠東石塚與日本 7-ELEVEN 合作，在東京都內 350 家門市進行寶特瓶回收，將回收之寶特瓶製成食品級再生 PET，提供日本可口可樂製瓶廠充填飲料，再於 7-ELEVEN 門市上架，達成「100% PET Close Loop 循環」。

遠東新目前是全球前三大食品級再生 PET 製造商，再生回收聚酯生產據點包含台灣、日本、美國，及即將建置完成的越南永續環保廠；所生產的食品級再生 PET 也獨家供應國際水品牌 Fiji Water，其餘還有可口可樂、百事可樂、三得利、Asahi 等品牌客戶。

遠東新表示，去年已回收超過 200 億支寶特瓶，並將回收寶特瓶為原料再製成高附加價值環保回收聚酯粒，未來將持續架構寶特瓶 Close Loop 循環系統，促進綠色經濟循環。