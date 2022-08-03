台股拉尾盤站穩14700點 三大法人賣超62.49億元 外資連3砍

美股周二全面收黑，台股今 (3) 日一度跌破 14700 點，回測月線支撐，隨後一路在平盤附近徘徊，金融、傳產漲跌互見，主流不明顯，但在台積電尾盤急拉帶動下，加權指數翻紅上漲 29 點，收在 14777 點，成交值僅 1748 億元。三大法人合計賣超 62.49 億元，外資已連 3 砍。

觀察三大法人今天資金動向，外資再賣超 61.15 億元，為連三賣；投信力挺台股，買超 16.6 億元，寫下連 29 買，續創史上連買第二長的紀錄；自營商跟隨外資腳步，賣超 17.92 億元，三大法人合計賣超 62.49 億元。

權王台積電今天股價持穩，並上演拉尾盤漲近 2%，以 501 元全場最高作收；其他電子權值股方面，台達電、華碩、瑞昱、日月光投控等也獲資金點火。不過，金融、航運族群有壓，中信金、玉山金及貨櫃三雄等均震盪走跌，中鋼下跌逾 1%，中租 - KY 則大跌超過 4%。

高價股方面，股王大立光反彈逾 1%，站穩 2000 元之上，信驊、譜瑞 - KY 也在盤上表現，旭隼、力旺收平盤，AES-KY 漲幅縮至 1% 內，重回千金股行列再等等，而富邦媒、緯穎則遭調節，重挫逾半根跌停板。

觀光股為今天盤面最弱勢，雲品、美食 - KY、王品、鳳凰、山富、富野、易飛網等賣壓沉重，下挫 3-6%。生醫族群也遭空方鎖定，逸達打入跌停，北極星藥業 - KY、泰福 - KY、明達醫、智擎、晉弘等跌勢都相當重。