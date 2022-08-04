〈台股盤前〉中共軍演登場 台股短線難逃觀望指數欲振乏力

台股靠台積電 (2330-TW) 強拉尾盤收紅守住月線，但隨著中國今 (4) 日啟動軍演，引發台海情勢緊繃，預期市場觀望氛圍短期難以消散，在缺乏成交量支撐下，指數持續震盪整理機率大。

美國眾議院議長裴洛西 3 日傍晚離台，但台海緊張情勢卻未因此緩解，中國官方宣布將自今天中午起一連 3 天舉行實彈軍事演習，讓台海情勢陷入緊繃狀態，台股短線恐難逃震盪整理。

法人指出，台股本周在裴洛西訪台效應下，導致資金陷入觀望，大盤呈現價跌量縮的狀態，為抵禦外資賣壓官股券商也持續進場買超，3 日在台積電力撐下，尾盤指數由黑翻紅指數小漲 29 點作收，收在 14777 點。

但如果扣除台積電，包括上市櫃仍是走跌，加上外資持續賣超從台股提款走人，短線多頭暫無出頭機會。

啟發投顧分析師李永年認為，台股在收復月線後，指數確實有機會繼續上攻，儘管有共軍演習，但是否引發台股劇烈震盪則要看，台海衝突是否加劇，在沒有實質衝突、國際股市上漲情況下，確實有機會帶領指數上攻。簡言之，台股上漲仍須看國際股市臉色。

以資金動態來看，外資賣壓雖有減少趨勢，加上目前通膨壓力尚未緩解，對於股市仍有一定程度的壓力，短線可先看 8 月 CPI(消費者物價指數)，如果屆時 CPI 指數趨緩，或有機會促使資金回流，帶動股市回穩。