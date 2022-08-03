裴洛西抵台 台股震盪現低點

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 昨晚抵台，訪台過程中刻意避開南海路線，但還是觸及中方敏感神經，中國央視新聞發布，中國人民解放軍將於北京時間 2022 年 8 月 4 日 12 時至 7 日 12 時，環繞台灣四周進行軍演，造成台股今日震盪下跌，成交量來到近期新低。

台股盤後分析

台股今日在裴洛西抵台後，加權指數持續在平盤附近震盪，尾盤如昨日一樣，電子權值股齊拉抬，指數終場上漲 29.79 點，收 14777.02 點，成交量 1,748.094 億元，觀察法人資金流向，外資 - 61.15 億、投信 + 16.60 億、自營商 - 17.92 億，而期貨未平倉方面，外資期貨未平倉口數為 + 11,770 口。

不確定因素是多頭的最大敵人，就像今年 3 月首次升息以及縮表前，股市在偏向觀望時，行情往往會偏向震盪，但根據以往經驗，地緣政治風險造成的下跌往往都是短暫的，所以這時間不是拿來恐慌的，反而會是很好尋找低點的時機。

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