四個正向理由 法人看台股反彈行情將至

台股 7 月底站回萬五關卡，但目前受到台海關係緊張的影響下，再度轉弱，凱基投顧今 (3) 日提出 4 個理由指出，儘管未來半個月台股仍需面臨台海危機和財報季的利空壓力測試，但市場風險偏好提高，將支撐指數下檔，看好今年的強勁反彈行情即將到來，建議投資人於股價拉回時逢低分批布局。

凱基投顧發布最新研究報告指出，今年第 3 季末至第 4 季反彈行情的催化劑來自於四大因素，包括 (1) 蘋果啟動備貨周期、(2) 企業財報進入空窗周期、(3) 聯準會進入升息放緩周期，以及 (4) 股民悲觀情緒進入谷底周期。

凱基投顧調查，第 3 季末適逢蘋果 iPhone14 開始大量備貨，預估供應鏈備貨量將會維持去年約 8500 萬支水準，是今年少數具有訂單韌性的品項，加上目前蘋概股估值處於本益比 10 倍的谷底位置，旺季效應將支撐行情。

同時，8 月中旬過後適逢財報進入空窗期，市場對企業的獲利下修或評等調降等動作，也將稍作休息。

另一方面，聯準會主席鮑爾近期於 FOMC 會議釋出鴿派訊號，市場最新預期今年底前剩餘 3 次 (9 月、11 月、12 月) 的 FOMC 會議將分別升息 2 碼、1 碼、1 碼，相較 6 月和 7 月各升息 3 碼，升息速度將顯著放緩，此有助降低國際資金持續拋售亞股的意願，甚至可能轉賣為買。

凱基投顧也提到，國內股民對未來半年投資股票的信心指數已降至歷史低位，回顧往年數據，當此信心指數降至 50 以下，3 個月後台股累計投報率平均可達 6%、6 個月後達 13%。

因此，凱基投顧建議投資人，可趁利空打壓股市時向下布局，看好族群為蘋概、雲端 / 資料中心、汽車電子、綠能等需求具有相對韌性的次產業。