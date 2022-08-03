台股高低震盪近百點 定期定額正逢時

美國眾議院議長裴洛西昨 (2) 晚抵台，台股歷經昨日重挫後，今日震盪劇烈，早盤高低點震盪近百點，統一投信表示，市場波動劇烈時，投資人往往難以掌握股市最低點的進場時機，不妨利用定期定額策略，讓每個時間點都是「最佳進場點」。

7 月全球股市跌深反彈，台股也從 7 月初的 14000 點左右反彈至月底的 15000 點，加權指數收復了約千點，近期又陷入震盪修正，尤其裴洛西訪台效益，讓台股昨日重挫 234 點，今天持續震盪；伴隨電子業庫存比例高及企業縮減資本支出等雜音，台股後續可能將持續震盪。

統一投信表示，以加權指數過去約 15 年數據為例，台股經歷了 5 輪大幅修正，包括金融海嘯、美債風暴、中國股災、中美貿易戰及新冠疫情。若投資人每次都在台股股災前的高點，開始定期定額投資，並在下一波行情高點賣出。從金融海嘯到新冠疫情，高點進場的定期定額投資人，在這 5 輪台股大跌反彈後的平均報酬率為 24%。

但倘若投資人每次都等到台股最低點，才開始定期定額，並在下一次行情高點賣出，低點進場的定期定額投資人，在這 5 輪的台股股災反彈的平均報酬率為 23.2%，與高點進場的投資報酬差不多。

統一投信表示，定期定額由於可以透過形成微笑曲線，達到攤平成本的效果，具備「不擇時」特性。因此，對於定期定額投資人來說，無論是甚麼時候、股市位於哪個水位，都是合適的進場時機點，由上述歷史經驗也顯示，定期定額投資人無論是在股市高點或低點進場，最後都在下一次行情高點賣出，兩者的報酬率其實相差不大，因此在不確定性高、股市難以辨明是否為最低點的盤勢中，建議投資人採定期定額策略。