〈裴洛西訪台〉中國官媒放話！反制非一次性 是長期組合行動

美國眾院議長裴洛西周二（2 日）飛抵台灣，引發北京強烈反彈，中國官媒《環球時報》放話，中方反制不會是一次性，而是一個長期、堅決、穩步推進的組合行動。

《環球時報》周三刊登的社論指出，中方反制不會是一次性。東部戰區周二晚間起，將在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，且解放軍周四至周日將在台灣周邊進行軍事演訓行動，並進行實彈射擊。

該文說，從事實性打破所謂「海峽中線」，到解放軍在西南空域常態化巡邏、繞島飛行，再到明確強調台灣海峽非國際水域，近年來每次美台挑釁，北京反制都以進一步強化台海實質控制為結果。這次也不可能例外。

《環球時報》表示，中方反制的根本目標，是推動國家統一進程。實現統一的時與勢，始終牢牢把握在北京手中，裴洛西之流無論以何種形式挺台，都無法阻擋統一大勢。

美國等外部勢力與民進黨的勾結與挑釁每升級一次，中國完全統一進程就加快一步。

《環球時報》說，裴洛西像「政治瘟神」，除了給台灣帶來風險和緊張，沒給台灣帶來任何好處。

中共喉舌《人民日報》周三也刊登評論員文章，直言「中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。我們堅決反對外部勢力干涉和『台獨』分裂，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間！」