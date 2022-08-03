國安糖漿喝好喝滿！打個噴嚏後就會生龍活虎！

俄烏戰後，全世界都在看台美中的地緣政治，裴洛西旋風訪台，美對中喊話，勿藉裴洛生事！共軍宣布 8/4-7 在台灣周邊 6 海域軍演射擊，台海局勢緊張。VIX 指數續漲 4.77%，美股續跌，恐慌情緒持續上升。

美國 7 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 指數僅 52.8，創 2020 年 6 月以來最低。根據亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 經濟模型最新預測，美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 預估年增率降至 1.3%(由先前的 2.1%)，偏弱的數據顯示著經濟衰退機率升高。

台股加權日 KD 死亡交叉，短線下跌機率變大，成交量仍無法放大下，要做多個股，看大做小，盡量選擇中小型個股，避開權值股！

#台積電 (2330-TW) 及 #聯電 (2303-TW) 仍看好本季產能利用率維持滿載，# 台積電 (2330-TW) 更上調全年營收年增率預估，# 力積電 (6770-TW) 坦言本季產能利用率約下滑 5 至 10 個百分點，但仍可維持九成以上。

#世界先進 (5347-TW) 法說會釋出展望為本土四大晶圓代工廠當中最悲觀，反映晶圓代工成熟製程熱潮快速退燒。

◆半導體庫存調整期最長恐需四季 (2-4 季)，本季面臨降價壓力。

◆產能利用率將從滿載驟降為 81% 至 83%，營收將季減 13.1% 至 15.7%，下修年度資本支出約 4％、降至 230 億元，世界晶圓五廠新產能將延後半年開出。

◆未來二季庫存調整以面板驅動 IC 最為積極。

面板驅動 IC #敦泰 (3545-TW) 法說會表示，產業庫存水位仍高，將優先解決庫存過高的問題，預期第三季報價將持續下滑，對前景不樂觀。

但今日 5347 世界和 3545 敦泰都沒有再跌，似乎有利用利空築底的跡象，而加權尾盤吃現 162 億，超重要！如若不然，成交量低於 1733 億，就有可能出現【新低量●新低價】的窘境！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看: https://youtu.be/G01gHYwIftA

我們持續追蹤的【車用零組件】AM 概念股 #耿鼎 (1524-TW) 爆歷史天量後，今果真出現震盪，而劵資比仍高達 62.37%，指標股回落，# 堤維西(1522-TW)(券資比 18.87%)。# 東陽(1319-TW)(券資比 36.62%)

震盪後可留意！

▲2022 全球元宇宙大會將於今 (2022) 年 8 月 18 日至 19 日在上海舉辦

【元宇宙概念股】# 揚明光 (3504-TW) 投信昨日進場，券資比 50.78%。# 玉晶光 (3406-TW) 投信連買 3 天，震盪都可留意！

【低軌衛星概念股】指標看 #昇達科 (3491-TW) 投信續買，券資比 40.57%，今早量能稍大，我們部分調節，# 台揚 (2314-TW) 股價在相對低檔，有望打底後股價上攻。

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