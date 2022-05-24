熱搜第一！Airbnb宣布：將關閉中國本土業務

短租平台 Airbnb(ABNB-US) 周二（24 日）宣布，將暫停支持中國境內旅遊房源、體驗及預訂，並將整合資源，強攻中國民眾出國旅遊業務，凸顯中國「動態清零」政策的衝擊。

Airbnb 官網周二發布「固本培元，聚焦出境遊業務」公告，宣布 7 月 30 日起暫停中國境內旅遊房源、體驗及預訂，Airbnb 的應用程式（App）已顯示，深圳房源在 7 月 30 日停止服務。消息一出，Airbnb 立即衝上微博熱搜第一。

深圳房源在 7 月 30 日停止服務。(圖: Airbnb)

對於此一調整給中國房東和房客帶來的影響，Airbnb 將為房東和用戶免除 5 月 24 日至 7 月 29 日期間所有境內旅遊訂單服務費。

彭博報導，知情人士透露，Airbnb 在 2016 年進軍中國市場，疫情提高 Airbnb 在中國營運的難度，情況也更加複雜。

由於中國市場租金占 Airbnb 營收的比率僅的 1%，該公司認為，中國出國旅遊的商機更大，尤其是亞太地區觀光。

Airbnb 在致中國用戶公告中表示，疫情當下，改變是新常態，旅遊業也迎來變革。隨著出入境政策逐步鬆綁，全球疫情得到有效控制，中國旅行者的出境遊需求必將全面釋放。

Airbnb 說，雖然目前亞太地區跨境旅遊業務尚未回到 2019 年的水準，但 Airbnb 相信在未來五年內，亞太地區將成為 Airbnb 全球最重要的藍海市場之一，而中國必將成為亞太地區跨境旅遊復甦和繁榮的基石。