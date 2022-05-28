停電導致交易中斷遭散戶怒告 Robinhood同意和解

線上投資平台 Robinhood Markets (HOOD-US) 原則上同意與美國客戶發起的集體訴訟和解，這些客戶聲稱該公司的 app 在 2020 年 3 月中斷，導致他們無法趁疫情大流行的股價劇烈波動時期進行交易。

總部位於加州的 Robinhood 周四向舊金山聯邦法院提交通知，稱其正在解決該協議的細節，並將在 60 天內聲請法院批准和解。

法院文件沒有披露 Robinhood 的和解金數額，原告方要求 Robinhood 針對 2020 年 3 月 2 日服務中斷期間持有股票或選擇權的全體美國用戶做出損害賠償。

原告方也要求 Robinhood 針對一些因 2020 年 3 月 2 日、3 月 3 日和 9 日停電而蒙受損失的用戶進行賠償。

Robinhood 周五 (27 日) 大漲約 11.9%，收每股 10.38 美元。Robinhood 的發言人周五拒絕置評。

Robinhood 有散戶大本營之稱，疫情大流行期間高度吸引散戶對股票交易的興趣，但爾後遭用戶抱怨 app 沒有兌現其承諾，並遭到控告。

除了此樁集體訴訟，Robinhood 在去年 1 月因 Gamestop (GME-US)、AMC (AMC-US) 與其他迷因股大漲而暫時限制交易之舉也惹毛用戶並遭控告。然而，法院 1 月時駁回該訴訟，主張 Robinhood 的客戶協議允許此類限制。