〈裴洛西訪台〉中美緊張情勢升級 全球半導體類股全面下跌

全球半導體類股周二 (2 日) 下跌，因美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 預計將訪問台灣，這加劇了華盛頓和北京之間緊張局勢的升級。

中方認為，美國總統職位第二順位代理人、長期批評中國的裴洛西此次訪台，向台獨陣營發出了令人鼓舞的信號，並多次發出警告。

台灣是全球最大的半導體代工製造商台積電 (TSM-US)(2330-TW) 的所在地。該公司股價收盤下跌 2.4%，而同行聯電 (UMC-US)(2303-TW) 則 下跌 3%。

台灣股市收跌 1.6%，創下 3 周來最大跌幅，而中國股市則創下 2 個多月來最大跌幅，因亞洲金融市場日益緊張。

CMC Markets UK 首席市場分析師休森 (Michael Hewson) 表示：「有鑑於台灣半導體占全球的比重，亞洲貿易前景可能會給半導體帶來壓力。」

全球半導體股也同受衝擊。德國英飛凌 (Infineon) 下跌 2.3%，而荷蘭公司 ASML、ASMI 和 BESI 下跌 3% 至 4%。輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US) 和美光科技 (MU-US) 等美國芯片股在周二盤前交易中均下跌超過 1%。

倫敦 TS Lombard 策略主管西齊歐尼 (Andrea Cicione) 表示：「在 7 月全球股市表現強勁之後，這種市場反應是預料中事。」「除非情況升級，否則長期影響不太可能顯著，我並不這麼預期。」