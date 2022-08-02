英特爾各部門價值不菲 分析師：股價有再漲50%可能

英特爾 (INTC-US) 雖然遭遇重創，但還不至於山窮水盡。至少有一位分析師認為，這家半導體鉅子股票價值可能比華爾街普遍認為的要高得多。

英特爾上周發布史上最糟的財報之一，以及令人大失所望的業績財測。英特爾正在遭受個人電腦銷售放緩、數據中心客戶需求疲軟以及市占率持續被競爭對手 AMD (AMD-US) 蠶食的影響。

英特爾第 2 季營收為 153 億美元，調整後每股獲利為 29 美分，都低於前華爾街分析師預測的 179 億美元和 69 美分。對於第 3 季，該公司預計營收為 150 億至 160 億美元，遠低於分析師預計的 187 億美元。伯恩斯坦晶圓分析師拉斯剛 (Stacy Rasgon) 指稱英特爾的第 2 季財報是他所見過 「最糟的」。

同時，英特爾承諾投入約 1000 億美元在亞利桑納州、俄亥俄州和歐洲建立新的晶圓廠，以更直接與台積電 (TSM-US)(2330-TW) 競爭。這是一場需要數年才能見效的賭注，而且風險不小。

英特爾曾是市值最高的美國晶片公司，其 1510 億美元的市值現在被 AMD 的 1550 億美元、德州儀器 (TXN-US) 的 1620 億美元、博通 (AVGO-US) 的 2160 億美元和輝達 (NVDA-US) 的 4570 億美元超越。

投資銀行 Northland 分析師理查 (Gus Richard) 周一 (1 日) 在研究報告中指出，英特爾目前的市值遠低於各項業務加起來所體現的價值。他維持對英特爾股票的「跑贏大盤 」評級，目標價為 55 美元，相較於最近的股價水平，潛在漲幅超過 50%。

英特爾周一收漲 1.8% 至 36.8 6 美元。

理查對英特爾採取分類加總估值法。他認為該公司的製造資產對美國具有「重要的戰略價值」。按分類加總估值法，理查認為英特爾的價值應該高達 2350 億美元；相當於他給出的 55 美元目標價。

他估計，英特爾的擁有權、工廠和設備，如晶圓廠及其現有的晶圓製造工具，價值 710 億美元，這是英特爾資產負債表上的帳面價值。

理查還認為，英特爾的工廠可以分拆為一個獨立公司，「考慮到戰略價值，預計美國和其他國家會協助資助英特爾的製造，英特爾的產品會在分拆後的工廠中繼續生產。」「英特爾的製造資產也可以與 Global Foundries (GFS-US) 合併。」他估計，合併後的公司年收入將達到 260 億美元，約為市場龍頭台積電規模的一半。

理查還估計，英特爾的代表性產品，包括用於 PC、數據中心、網路和圖形的晶片，價值至少是其 2022 年預期收入 610 億美元的 2 倍，也就是 1220 億美元。

接下來的兩項業務：Mobileye 自駕部門和 Altera。後者生產一類被稱為 FPGA (現場可程式設計門陣列) 的晶片。Mobileye 計畫最快今年進行 IPO，英特爾估計該業務價值在 500 億美元；理查則保守估計 Mobileye 的價值為 300 億美元。至於 Altera，他比照主要競爭對手 Xilinx 類似的估值，即 120 億美元。

理查總結說：「有了去風險化的估計、強大的估值支援，以及 4% 的股利，即使英特爾的業務執行效果平平，下行風險也很小，而且仍有很大的上升空間。」