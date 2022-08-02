英特爾宣布WiFi7產品明年亮相 筆電率先導入

在蘋果 (AAPLU-S) 積極推出搭載 Wi-Fi 6E 產品之際，南韓媒體 1 日報導，英特爾 (INTC-US) 計劃明年相關筆電產品將首先導入下一代無線通訊技術 Wi-Fi 7 (802.11be)。

英特爾無線解決方案部門副總 Eric McLaughlin 表示，目前正在加速 Wi-Fi 7 的開發工作，預計明年部分筆電產品將優先採用，2025 年進一步導入其他主要市場。

Wi-Fi 7 是 Wi-Fi 6E 的下一代技術，Wi-Fi 7 頻寬比 Wi-Fi 6E 多一倍達 320 MHz，傳輸量也是 Wi-Fi 6E 兩倍以上，McLaughlin 表示，Wi-Fi 7 開發還有一段時間，未來傳輸速度可望進一步提高。

除了英特爾以外，其他通訊晶片大廠包含高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW)、博通 (AVGO-US) 皆已宣布 Wi-Fi 7 產品路線圖，積極搶進藍海市場。

與此同時，蘋果正積極將 Wi-Fi 6E 導入旗下產品線，預計今年 iPhone 14 可望導入 Wi-Fi 6E，目前傳言即將推出的 AR/VR 頭戴裝置有望採用 Wi-Fi 6E，天風國際蘋果分析師郭明錤表示，今年至 2024 年頭戴裝置新品將分別提供 Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 6E/7 和 Wi-Fi 7。

Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的進階版本，具備更低的延遲和更快的數據速率，並由目前 2.5GHz、5GHz 再添加 6 GHz 頻段，增加頻寬且能減少訊號干擾，處理速度 2.4 Gbps。