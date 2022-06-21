Uber重啟共乘服務 先在紐約及舊金山等大城市推出

Uber (UBER-US) 周二 (21 日) 宣布，在停止服務 2 年多後，它將在美國少數幾個城市恢復共享乘車服務。

該功能允許乘客以折扣價與沿相似方向行駛的陌生人共乘汽車，該功能已在紐約市、洛杉磯、芝加哥、舊金山、鳳凰城、聖地牙哥、波特蘭、印第安納波利斯和匹茲堡推出。該公司表示，它計劃在今年夏天擴展到其他地區。

隨著新冠疫情席捲全球，Uber 和 Lyft (LYFT-US) 於 2020 年 3 月暫停了共享乘車服務。Lyft 去年將拼車服務帶回了費城和邁阿密。該公司上月表示，它將擴展到舊金山、聖荷西、丹佛、拉斯維加斯和亞特蘭大。

Uber CEO 柯斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 去年秋季表示，隨著整體產業的價格持續飆升，Uber 將重啟共享乘車服務。該公司隨後將該服務重新命名為「UberX Share」而不是「Uber Pool」，並開始在邁阿密試運行。

Uber 周二表示，選擇共享的乘客將獲得預付折扣，如果在途中與其他乘客同車，他們將獲得高達最高 20% 的總車費折扣。該公司還承諾，乘客的到達時間不會超過單人 Uber 的 8 分鐘。Uber 將乘車限制為總共 2 名乘客。