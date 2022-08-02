台鐵拍板加薪 逾千名基層員工調升至3萬元以上

台鐵局今 (2) 日宣布，針對固定月薪低於 3 萬元以下低薪員工研擬薪資調整方案，經陳報交通部核定，追溯自今年 8 月 1 日開始施行，約有 1100 多人受惠，調薪後，台鐵局員工將無月薪低於 3 萬元以下的情形。

台鐵局指出，本次薪資調整，適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員、各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人、以及以約僱 2 職等進用之職務代理人，人數合計約 1138 人，調薪幅度約 11.4% 至 21.3%。

台鐵局自行招考基層員工經本次薪資調整後，每月固定薪資服務佐理 30040 元至 31890 元、服務員 30500 元至 38810 元、營運員 32890 元至 47050 元、營運專員 37950 元至 55500 元、餐旅服務總所自僱人員 30256 元至 55000 元、各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人 30630 元至 50700 元、約僱職務代理人 31680 元至 39956 元。

此外，台鐵局以鐵路特考進用之資位人員，佐級人員每月固定薪資 37320 元至 58280 元，員級人員 39730 元至 65410 元，高員級人員 47730 元至 79020 元。

台鐵局表示，依不同業別及從事職務屬性，分別發給獎金、津貼、費用等非固定性給與，共計 16 項，例如擔任危險職務者再加給危險職務津貼、輪值夜班加給夜點費，員工實領薪資多較固定薪資為高。

台鐵將於 2024 年 1 月公司化，目前正在研商子法，外界關注台鐵未來是否會跟中華電信走一樣的路，尤其在薪資福利方面。對此，行政院長蘇貞昌表示，交通部對於台鐵公司化運作，都已有對台鐵員工有相關承諾，以及對於社會期待相關的努力跟報告，會照這樣一步一步來走，大家一起讓台鐵能夠再贏回社會大眾的信任，並且能夠運作更有效、員工也更好。