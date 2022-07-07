台灣通膨壓力飆高 政院：基本面良好 國旅補助將促進內需

主計總處公布國內 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.59%，創近 14 年新高，對此，行政院發言人羅秉成今 (7) 日表示，全球通膨壓力升高，一直有在密切注意相關動態，不過，台灣經濟基本面良好，消費、投資、出口面還是很穩健，加上 7 月國旅補助上路，也會促進內需。

行政院今天上午舉行院會，會後媒體問及 6 月 CPI 飆升，創 14 年新高，行政院穩定物價小組是否有進一步措施？羅秉成指出，國際疫情反覆，加上俄烏戰爭影響，全球通膨壓力升高，確實會受到波及，一直有密切注意相關動態。

羅秉成進一步表示，台灣經濟基本面良好，消費面、投資面、出口面都還是很穩健。以投資面來看，2021 年投資率創 21 年新高後，2022 年可望達到 26.82%，連續 2 年突破 26%；投資台灣三大方案也延續三年至 2024 年，未來將帶動 9000 億元投資。

至於出口及外銷訂單，羅秉成說明，今年 1-5 月年增率分別為 20.1%、9.5%，累積金額創歷史新高，特別是美國東協及歐洲出口成長都在 2 成以上；消費面的零售及餐飲業營業額，前 5 月分別成長 3.9%、4.3%，累積金額同創同期新高。

羅秉成說，物價波動受國際影響是難免的，正常物價調節應尊重市場機制，如有趁機哄抬、囤積等違法行為，政府會密切注意並查察，法務部已邀集相關部會，召開聯合物價稽查小組專案會議。

羅秉成強調，我國基本面及實質經濟表現都是良好穩健的，全球疫情也朝正常生活發展，消費動能逐步回溫，7 月國旅補助將會促進內需表現。