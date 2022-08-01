首批日本踩線團入境 觀光局：後續可望有他國組團來台

新冠疫情爆發後，旅行團禁令已實施逾 2 年，交通部觀光局持續研擬國際旅遊市場解封措施，首批日本踩線團 25 人昨 (31) 日已抵台，入境免在機場 PCR 檢測，也不用 3+4 隔離，為疫後首見，觀光局今 (1) 日表示，這是採取專案免隔離方式邀請日本貴賓來台，後續將依此次日本團檢討修正，此外，還有一團韓國媒體也表達來台意願。

觀光局國際組長黃勢芳說明，日本踩線團昨晚抵台時間較晚，未安排行程，今天一早即前往野柳參觀，並赴基隆正濱漁港等，明天因來台旅遊涉及採購，已安排前往免稅店參訪，此次踩線團最主要的目的是跟業者做交流，周四最後一天一早就會搭機返日。

黃勢芳強調，希望踩線團此行看到台灣旅遊及防疫狀況都是沒問題的，因此，行程安排較難有多樣化；至於用餐部分，31 日的晚餐及 1 日的早餐都是直接送到貴賓房間，如在餐廳用餐或是跟業者交流時，也會使用隔板，不可隨意離開座位、任意走動。

疫情指揮中心指揮官王必勝表示，踩線團原先就有核定的防疫計畫，計畫內容提及，如有團員確診，衛生單位會判斷是否為新案或舊案，陽性個案本人要隔離，若有密切接觸情況也要隔離；沒有的話行程繼續且嚴密觀察。

至於後續是否有其他國家組成踩線團來台？黃勢芳坦言，之前有陸續邀約來國內踩線，但因 3+4 隔離措施，大家普遍意願不高，此次因為日本是入境來台比例較高的國家，因此採取專案免隔離的方式邀請。

黃勢芳表示，若目標國有興趣，後續將滾動式處理，再報專案防疫計畫，目前都在接洽中，上周有一團韓國媒體表達意願，但檢視後可能要再做修正，新南向很多國家名單也有掌握，都會依照此次日本團經驗進行滾動檢討。