政院補助「生生用平板」 61萬台陸續配送全國中小學

行政院投入 200 億元預算，推動 4 年期中小學數位學習精進方案，其中「生生用平板」由教育部全額補助全國中小學，共計購買 61 萬台學習載具，今年 6 月會陸續配達，後續將進行載具管理系統 (MDM) 安裝與相關軟體派送，將在 9 月開學前讓 1 至 12 年級「班班有網路」。

行政院去年 11 月拍板，預計 2022 年到 2025 年全面提升學校網路頻寬，並補充配發學習載具。教育部說明，透過中央統一招標複數決標方式，由各縣市政府及高中職學校透過公開會議決定所需作業系統與載具，並於 5 月中旬前下單完成後進行載具陸續配送。

此外，為支援所補助學習載具課堂使用，教育部同時也投入 7.1 億元，補助校園無線網路硬體設備 (無線 AP) 建置與提升，加速優化校園網路。

為充實校園數位內容和教學軟體使用，教育部補助縣市與學校採購數位內容和教學軟體經費達 9 億元，透過審查機制通過納入「校園數位內容和教學軟體選購名單」，包含數位內容、教學軟體等計有超過 700 項軟體，提供各縣市及學校依需求採購所需產品。

教育部指出，為落實學習載具購置與管理，教育部補助縣市成立「數位學習推動辦公室」，22 縣市已全數成立，投入推動基層數位學習的行列。

此外，為培養中小學教師數位科技輔助自主學習的教學能力，教育部已規劃初階及進階教師數位教學增能培訓機制，並補助中小學教師增能研習費及代理代課費，鼓勵教師持續提升實施數位教學能力，深化運用數位科技對跨域及素養課程設計與實施。