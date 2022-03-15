欣陸投控去年EPS 2.22元 擬配1.68元現金股利

欣陸投控 (3703-TW) 今 (15) 日公告 2021 年合併財務報告及盈餘分配，稅後純益為 18.26 億元，年增 18.7%，每股盈餘 2.22 元，擬配發每股現金股利 1.68 元，盈餘配發率 76%，現金股利配發總額達 13.83 億元，為欣陸投控成立以來新高。

欣陸投控 2021 年營收 268.44 億元，毛利率 14.49%，年減 0.69 個百分點，稅後純益為 18.26 億元，年增 18.7%，每股純益 2.22 元。

欣陸投控指出。2021 年合併營收 268.44 億元年增 23.8%，三大事業體合併營收均較前一年度成長。

其中，不動產開發事業 (大陸建設) 受惠「琢豐」及「尚芮公寓」完工交屋，以及「琢白」成屋交屋，成長最突出；營建工程事業 (大陸工程) 成長主要來自民間建築工程專案和 GC01 標桃園捷運綠線等公共工程專案貢獻；環境工程及水資源處理事業 (欣達環工) 則因安平再生水廠新建工程以及銅鑼科學園區污水處理廠的相關水務工程貢獻而成長。

欣陸投控維持健康的業務存量，可望持續推升 2022 年營運表現。截至 2021 年底，營建工程事業的工程存量為 740 億元，創歷史新高，相當於該事業體 2021 年合併營收的 4.3 倍；不動產開發事業的營收存量為 186 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 2.3 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 381 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 10.8 倍。