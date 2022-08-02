〈財報〉英國石油Q2獲利創14年新高 提高股息並擴大股票回購規模

英國能源巨擘英國石油（BP）周二（2 日）美股盤前公布 2022 會計年度第二季財報，受惠石油與天然氣價格攀升，再加上煉油與石油交易成績不俗，第二季經調整後獲利飆升至 84.5 億美元，年增 202%，創下 14 年來新高，遠超分析師預期的 68 億美元，同時英國石油也宣布提高股息與擴大股票回購計畫規模。

展望未來，英國石油宣布將季度股息上調 10% 至每股 6.006 美分，高於公司先前的 4% 年成長預測，另外也公布將本季股票回購規模提高至 35 億美元，第二季股票回購規模為 25 億美元，今年上半年英國石油已回購 41 億美元股票。

英國石油預估，第三季上游產量報告與第二季基本持平；煉油方面，英國石油預估 Q3 獲利將保持高點，其部分營收被持續的高水準周轉活動和能源價格上漲所抵消。

展望 2022 年，在保持良好的投資級信用評級的情況下，英國石油仍承諾將剩餘現金流的 60% 用於股票回購，並打算將剩下的 40% 用來進一步強化資産負債表。

此外，英國石油也預估 2022 年的資本支出介在 140 億至 150 億美元之間、今年的剝離和其他營收將達到 20 至 30 億美元，在 2020 年下半年到 2025 年期間，英國石油公司的目標是 250 億美元的剝離和其他營收，而現在英國石油已獲得近 147 億美元的營收。

根據財報數據，英國石油第二季經調整後獲利報 0.4358 美元，遠超市場預估 0.35 美元，此外在強勁業績帶動下，該公司淨債務連續第 9 個季下降，第二季降至 228 億美元，低於 3 月底的 275 億美元，也遠低於 2020 年底的 389 億美元。

按業務劃分，天然氣及低碳能源業務營收 132.43 億美元，去年同期為 57.39 億美元；石油生產及運營業務營收 95.04 億美元，去年同期為 55.97 億美元；客戶及産品業務營收 555.57 億美元，上去年同期為 311.6 億美元；其他業務營收 5.16 億美元，去年同期為 3.81 億美元。

市場方面，分析師們對英國石油營收也持樂觀態度，英國石油過去 3 個月內曾 6 次上調每股獲利預期，同時上調一次營收預期。過去兩年，英國石油公司每股獲利超過預期的機率為 75%，營收超過預期的機率為 38%。

英國石油的強勁業績再次凸顯出石油巨擘的豐厚利潤。統計顯示，在石油、天然氣價格帶動下，全球五大石油巨擘頭埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、殼牌 (SHEL-US)、道達爾和英國石油二季獲利總和達到驚人的 551 億美元，創歷史新高。

截稿前，英國石油 (BP-US)ADR 美股盤前上漲 2.89%，每股暫報 29.89 美元。

