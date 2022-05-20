遠距教學掀網速需求 電信商1Gbps光纖月費千元有找

國內新冠疫情進入高峰，部分縣市政府宣布學生改採遠距教學，居家網速需求激增，電信商順勢推出限時優惠方案吸客，遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 今(20) 日同步宣布，用戶升級至寬頻速率至 1Gbps 光纖上網方案，月費千元有找，合約期間可省下近萬元月租費。

遠傳表示，為滿足子女在家遠距教學、父母同時居家辦公、高畫質追劇，網速升級到 300M，折扣後每月只要 559 元；另外，寬頻速率 1Gbps 光纖上網方案，原加購價月付 999 元，折扣後優惠價 799 元。

針對忠實用戶，遠傳表示，用戶行動資費在 600 元以上，加辦居家光纖上網就可額外享 8 折優惠，每月最低只要 479 元起，較原先 999 元門檻大幅降低，全家就可升級光纖上網吃到飽。

至於資費 4G/5G 599 型 (含) 以下用戶，至遠傳全台直營、加盟門市加辦光纖上網、綁約 30 個月，每月最低只要 599 元起，享光纖上網超值優惠。

台灣大也推出限時優惠方案，用戶 5 月底前到網路門市申辦「好速加掛」1Gbps 光纖上網方案、綁約 36 個月，原加購價月付 999 元，特惠價 799 元，合約期間共可省下 7200 元月租費。

除了光纖上網方案外，台灣大強調，搭配 Open Possble 聯名卡繳納電信帳單，每月再享電信費最高現金回饋 5.5%。由於 4 月推出好速飆網防疫包，提供 0 元體驗案、6 個月短約期好速加掛等多元方案，帶動好速案申辦量月增 2 成。