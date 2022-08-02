三大不利因素 大亞Q2七年來首度轉虧 EPS -0.11元

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 今 (2) 日公布財報，由於銅價下跌造成避險損失、匯損以及股市下跌認列業外投資損失等不利因素影響，第二季稅後虧損 7294 萬元，較前一季與去年同期盈轉虧，每股虧損 0.11 元，7 年來首度單季轉虧。

大亞說明，第二季充滿多項不利因素，包括銅現貨價從每噸 1 萬元，最低跌至 6000 多元，造成避險契約損失，影響毛利下滑，另外美元升值，匯損金額逾千萬元，以及股票評價減少，皆造成整體獲利不佳。

大亞第二季營收 70.8 億元，季增 5.67%、年減 1.28%；毛利率 7.49%，季減 2.2 個百分點、年減 3.72 個百分點；營益率 2.97%，季減 2.01 個百分點、年減 3.74 個百分點。

大亞上半年營收仍達 137.8 億元，年增 4.01%；毛利率 8.56%，年減 2.24 個百分點；營益率 3.94%，年減 2.46 個百分點；稅後純益 1.59 億元，年減 80.07%，每股純益 0.25。

展望下半年，大亞表示，目前電線電纜接單仍維持正常，整體訂單、交貨狀況不比去年差，不過漆包線客戶近幾個月調整庫存，下單力道也較保守，此外，目前也擔憂有其他黑天鵝，營運保守看待。

綠能事業方面，大亞原預計今年發電量可達 240MW，不過轉投資公司志光能源的太陽能案場進度延宕，預估今年發電量約 200MW、明年才會達到 240MW。